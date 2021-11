Spider-Man, alcuni cosplayer ricreano l'iconico meme per le strade di New York

Durante i festeggiamenti per celebrare Halloween, un gruppo di fan di Spider-Man ha ben pensato di ricreare il popolare meme di “Spider-Man che indica Spider-Man” per le strade di New York e non potevano certo non essere immortalati dai presenti.

Il meme nasce da uno screenshot del cartone animato di Spider-Man degli anni '60 che sicuramente ci sarà capitato sotto gli occhi migliaia di volte, è diventato virale in pochissimo tempo. L’immagine viene usata quando si confrontano due persone o cose che non sembrano consapevoli di essere sostanzialmente la stessa cosa. Alcuni cosplayer avevano già avuto quest’idea durante il Comic Con di New York nel 2019, poco dopo che è stato incluso come gag nel film d'animazione vincitore dell'Oscar Spider-Man: Un nuovo universo. Inoltre sono anche stati realizzati dei Funko Pop sul meme di Spider Man tanto è diventato famoso quel momento.



Il video pubblicato su Tik Tok, che potete vedere in calce alla notizia, è stato ripreso per le strade di New York, la casa di Spider-Man. Raduni come questo non sono rari durante le convention di fumetti, ma certamente l'ambientazione urbana nella città dell'arrampicamuri rende il momento ancora più epico e divertente. Mentre i fan chiedono a gran voce un nuovo trailer di Spider Man No Way Home sperano anche di ottenere una versione di questo meme in live action il prossimo mese, quando Spider-Man: No Way Home arriverà nei cinema e finalmente scopriremo se Tobey Maguire e Andrew Garfield sono presenti nel film.