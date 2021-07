Spider-Man: che cosa significa il nome di Zendaya? Scopriamolo insieme

In attesa di novità sul primo trailer di Spider-Man: No Way Home, che tarda ad arrivare nonostante gli insistenti rumor delle scorse settimane e l'uscita prevista per dicembre 2021, scopriamo insieme il significato dietro al nome di Zendaya, l'interprete di MJ nel Marvel Cinematic Universe.

Nata nel 1996 da padre afroamericano e madre statunitense di origini tedesche e scozzesi, Zendaya Zendaya Maree Stoermer Coleman (nome intero della star) ha dichiarato che il suo nome significa "ringraziare" in shona, una lingua bantu originaria del popolo Shona dello Zimbabwe.

Attrice e modella di enorme successo, Zendaya è diventata in pochi anni uno dei personaggi pubblici più seguiti al mondo con un profilo Instagram che ha superato i 100 milioni di follower, più di quelli di star del calibro di Lebron James e Billie Eilish. Dopo gli esordi su Disney Channel, nel 2017 l'attrice ha ottenuto degli importanti ruoli in Spider-Man: Homecoming e The Greatest Showman, ma la consacrazione è arrivata nel 2019 grazie a Spider-Man: Far From Home e soprattutto alla parte di protagonista dell'apprezzata serie HBO Euphoria.

Apparsa di recente al fianco di John David Washington nel film Netflix Malcolm & Marie, Zendaya tornerà sul grande schermo in due delle pellicole più attese di fine 2021, ovvero l'adattamento di Dune ad opera di Denis Villeneuve e la nuova avventura dell'arrampicamuri Marvel, Spider-Man: No Way Home.