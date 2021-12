Spider-Man, cosa sappiamo sul futuro di Peter Parker dopo No Way Home?

In questi giorni in cui il mondo dei cinecomic è in fibrillazione per l'uscita di Spider-Man: No Way Home i fan, in preda alla solita iperattività, hanno già cominciato a parlare di futuro: va bene il multiverso, dunque, vanno bene i ritorni dei vecchi villain, ma cosa ne sarà di Peter Parker dopo questo nuovo capitolo?

Mentre viene confermata la durata di Spider-Man: No Way Home cerchiamo dunque di fare rapidamente il punto della situazione, per quanto poche siano le informazioni attualmente in nostro possesso: i Marvel Studios, com'è noto, seguono un regime di segretezza degno dei più inconfessabili segreti di Stato, per cui al momento tocca accontentarsi delle briciole.

Briciole che, comunque, sono tutt'altro che inconsistenti: recentemente abbiamo infatti ricevuto la conferma della volontà di Marvel di dar seguito al rapporto lavorativo con Tom Holland, che dovrebbe quindi vestire i panni dell'Uomo Ragno per almeno un'altra trilogia targata Marvel Cinematic Universe. Per un riassunto di tutte le novità in merito, comunque, non vi resta che dedicare un minuto alla visione del nuovo video pubblicato sul nostro canale YouTube, nel quale troverete tutte le informazioni al riguardo.

Cosa vi aspettate dal futuro dello Spider-Man di Tom Holland? Fatecelo sapere nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, è stata diffusa la sequenza iniziale di Spider-Man: No Way Home.