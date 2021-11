Spider-Man, di cosa parlerà la nuova trilogia con Tom Holland? Apriamo le scommesse

Nelle scorse ore la produttrice Amy Pascal ha annunciato l'arrivo di una nuova trilogia di Spiderman con Tom Holland, un'informazione già trapelata nelle scorse settimane grazie a lavoro infaticabile dei più noti insider hollywoodiani ma adesso confermata ufficialmente.

Tuttavia, mentre cresce l'attesa per l'uscita di Spider-Man: No Way Home, i fan adesso non fanno che domandarsi: di cosa parlerà la nuova trilogia di Spider-Man? Proviamo a fare il punto della situazione e ad avanzare qualche ipotesi.

Presumibilmente, considerato che la prima saga di Peter Parker nel MCU è stata all'insegna del liceo (e del termine 'home', utilizzato in tutti i titoli), la seconda saga potrebbe vedere il protagonista alle prese con il college: con questa ambientazione a fare da sfondo, il numero di avventure e personaggi che Spider-Man potrebbe vivere ed incontrare è a dir poco illimitato, da Venom a Kraven il Cacciatore, da Gwen Stacy a Hobgoblin, un villain tanto celebre quanto ancora inedito sul grande schermo, passando ovviamente per il famoso lavoro da fotografo al Daily Bugle e la rivincita con l'Avvoltoio e i supposti Sinistri Sei che il personaggio di Michael Keaton si dice stia cercando di raggruppare (come lasciato intendere dal trailer di Morbius).

Da tenere d'occhio anche il ritorno di Daredevil e Kingpin, che secondo gli insider molto presto debutteranno nel MCU: in particolare Charlie Cox dovrebbe spuntare proprio durante No Way Home, e chissà che la relazione tra Peter Parker e Matt Murdock non possa continuare nella nuova trilogia dedicata all'arrampicamuri (in concomitanza con il progetto standalone dedicato a Daredevil). Ma voi cosa ne pensate? Come al solito, ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo infine che nella sua intervista Amy Pascal ha anche lasciato intendere che i tre universi di Spiderman coesisteranno: che dopo No Way Home Tom Holland non sarà l'unico attore chiamato ad indossare il costume di Spider-Man?