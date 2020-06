Spider-Man, un controverso elemento dei film di Raimi fu un'idea di James Cameron

La trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi d è ancora oggi tra le più popolari nel mondo dei cinecomic, ma c'è un elemento che continua a far discutere i fan del personaggio, in particolare quelli di lunga data. E, a quanto pare, quell'elemento fu un'idea del regista di Avatar James Cameron.

Ebbene sì: per i tanto amati/odiati sparagnaragnatele organici dobbiamo ringraziare proprio Cameron.

Parlando con IGN della sua esperienza legata al primo Spider-Man di Raimi, lo sceneggiatore David Koepp ha rivelato quanto esattamente James Cameron (che in passato scrisse un trattamento per un film sull'Uomo Ragno che non venne mai realizzato) avesse influenzato il film.

"Non avevo visto nessuna delle versioni precedenti [...], ma il trattamento di Cameron ebbe una grande influenza sullo sviluppo della nostra. Avevo parecchie idee molto specifiche su come dovesse essere il film, perché ero un fan di Spider-Man da bambino e da ragazzo" afferma "Ma il suo trattamento prendeva davvero sul serio il personaggio. Prendeva sul serio Peter, e prendeva sul serio il genere dei film sui supereroi, ed era qualcosa di innovativo, considerando che eravamo nel 2000, e all'epoca l'ultimo film decente sui supereroi era stato Batman, mentre X-Men doveva ancora uscire. Credo uscì mentre noi eravamo impegnati con le riprese".

"Il trattamento era forse di 85 pagine, e già questo ti faceva capire come volesse prendere sul serio la cosa. 'È un film reale, con delle persone reali' sembrava dire" continua Koepp.

Ad ogni modo, anche se non rimase molto di più di quel progetto, c'erano delle buone idee, secondo Koepp: "Mi erano piaciuti gli spararagnatele organici. A molti non piacquero, ad altri sì. Io ero tra i secondi, e decisi di utilizzarli".

Quindi ora, cari fan di Spider-Man, sapete chi ringraziare (o con chi prendervela) per questo dettaglio nei film con Tobey Maguire.