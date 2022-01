Spider-Man, confermato: il nuovo costume di Tom Holland è ispirato ai vecchi Peter Parker

La sceneggiatura ufficiale di Spider-Man: No Way Home ha reso più commovente la scena tra Andrew Garfield e Zendaya, ma a quanto pare ha svelato anche un importante dettaglio relativo al nuovo costume del Peter di Tom Holland.

Lo script infatti conferma che la tuta Rossa e Blu è ispirata dall'incontro con Andrew Garfield e Tobey Maguire: dopo la sua avventura 'multiversale' con il Peter del Webb-Verse (Garfield) e quello del Raimi-Verse (Maguire), il Peter del MCU ha tratto ispirazione dai costumi dei suoi 'colleghi' Spider-Man per disegnare il nuovo abito che sfoggia nella scena finale. Qui sotto potete leggere l'estratto del copione ufficiale di Spider-Man: No Way Home:

“Spider-Man compie un'acrobazia su un tetto innevato con un COMPLETO BLU E ROSSO (nuovo per lui, ma che ricorda gli abiti che ha incontrato in precedenza). Spider-Man salta e vola sull'albero di Natale dei Rockefeller con un ritrovato senso di libertà, finalmente liberato dal dover destreggiarsi tra due vite diverse: Peter Parker non c'è più, ma lunga vita a Spider-Man ..."

Sempre dal copione del film Marvel Studios co-prodotto con la Sony Pictures, in questi giorni sono emersi anche nuovi dettagli sul vero finale della MJ di Zendaya dopo la scena nella caffetteria che arriva negli ultimi minuti: se ve li siete persi, cliccate sul link evidenziato!