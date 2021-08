Spider-Man, confermate tutte le teorie? Nel trailer Goblin, Daredevil e i Sinistri Sei!

Il primo trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home è finalmente arrivato nella notte italiana e ha portato con sé tantissime rivelazioni sul misterioso nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Holland.

Ma oltre alla partecipazione di Zendaya, Marisa Tomei, JK Simmons, Benedict Wong, Jon Favreaue ovviamente del grande Benedict Cumberbatch, che torna nei panni di Doctor Strange, il primo filmato promozionale del nuovo film diretto da Jon Watts include tantissimi riferimenti ai precedenti capitoli del franchise cinematografico di Spider-Man, quelli interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield. I due attori sono al centro di enormi e fragorosi rumor che li vorrebbero veder tornare nei panni dei rispettivi Peter Parker per affiancare lo 'Spider-Boy' di Tom Holland in quella che si prospetta come la più importante battaglia della sua vita, e sebbene il trailer non espliciti la presenza di altri Spider-Men nel film i presupposti per il loro debutto nel MCU ci sono tutti.

Il filmato è infatti pieno zeppo di riferimenti al Multiverso, e anticipa una minaccia che va ben oltre Dottor Octopus di Alfred Molina: come vedremo insieme nei prossimi paragrafi, infatti, il trailer di Spider-Man: No Way Home include anche la presenza del Green Goblin di Willem Dafoe, i Sinistri Sei e anche Matt Murdock, personaggio interpretato da Charlie Cox nella serie Marvel-Netflix Daredevil. I tweet in calce all'articolo ci verranno in aiuto per questa spiegazione, dunque teneteli d'occhio.

Il filmato promozionale cita esplicitamente diversi personaggi, alcuni dei quali si possono addirittura intravedere: stiamo parlando di (ovviamente) Dottor Octopus, ma anche di Green Goblin, Uomo Sabbia, Lizard ed Electro, quest'ultimo già confermato ufficialmente (sarà interpretato nuovamente da Jamie Foxx, che tornerà da The Amazing Spider-Man 2). Come potete vedere nelle immagini in basso, prontamente 'estratte' dal trailer dai fan di Spider-Man di tutto il mondo e ripostate sui social, Green Goblin 'appare' tramite la sua famosa risata maligna e le sue iconiche bombe a forma di zucca, il cui design è lo stesso di quello di Spider-Man di Sam Raimi. Un altro fermo-immagine si focalizza sull'apparizione di Lizard, il villain del primo The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield, che può essere intravisto nella penombra di una scena particolarmente oscura (un fan, come potete vedere in un tweet in basso, ha addirittura provato a giocare con i colori della scena per renderla più chiara). Proseguendo, il trailer mostra abbastanza chiaramente anche Uomo Sabbia, villain di Spider-Man 3 di Sam Raimi, e lo stesso Electro, con una saetta gialla che sembrerebbe anche anticipare nuovi poteri per il personaggio di The Amazing Spider-Man 2 (che invece in quel film era composto da una forza energetica di colore azzurro). Aggiungendo a questi villain il probabile ritorno di Avvoltoio, interpretato da Michael Keaton in Spider-Man: Homecoming, ecco il formarsi all'improvviso del famoso team di villain dei Sinistri Sei, una minaccia da sempre al centro dei rumor intorno al film e soprattutto una per la quale un solo Spider-Man potrebbe non bastare ...

Ma fermi, non è tutto: secondo molti fan il trailer includerebbe anche il ritorno di Charlie Cox, interprete di Matt Murdock/Daredevil. La presenza dell'attore nel film era stata annunciata in esclusiva da ComicBook qualche mese fa, e alimentata anche dalle maggiori testate hollywoodiane, ma anche se il trailer ha continuato ad eludere conferme ufficiali da parte di Marvel e Sony, i fan sono convinti di aver individuato Matt in una delle prime scene del filmato promozionale.

Secondo voi le teorie sono vere? Charlie Cox, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Willem Dafoe e tutti gli altri torneranno davvero per No Way Home? Diteci cosa ne pensate nei commenti! Nel frattempo, scoprite quali film ha fatto Tobey Maguire dopo il successo di Spider-Man.