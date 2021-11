Spider-Man, la conferma di Amy Pascal: 'Pronti a girare altri tre film con Tom Holland!'

L'attesa di Spider-Man: No Way Home è accompagnata dal timore per il futuro del personaggio: il nuovo film dell'MCU è stato presentato in un'atmosfera da chiusura di un ciclo, con i fan ormai convinti di trovarsi di fronte al canto del cigno dell'Uomo Ragno di Tom Holland. Le cose, però, sembrerebbero non stare esattamente così.

Mentre i siti vanno in crash per le prevendite di Spider Man No Way Home, infatti, la produttrice Amy Pascal ci ha finalmente dato la conferma che tutti speravamo di ricevere: quello con Benedict Cumberbatch non sarà l'ultimo film di Spider-Man con Tom Holland, che dovrebbe quindi mantenere il ruolo di Peter Parker per un bel po' di anni ancora!

"Questo non è l'ultimo film che faremo con Marvel, non è l'ultimo film di Spider-Man. Siamo pronti a girare il prossimo film di Spider-Man con Marvel e Tom Holland. Li stiamo pensando come cicli da tre film, e siamo pronti a cominciare a lavorare sui prossimi tre. Questo non è il nostro ultimo film del Marvel Cinematic Universe" sono state le parole di Amy Pascal.

Parole e musica per i tanti fan che in questi anni hanno avuto modo di affezionarsi al Peter Parker di Tom Holland: e voi, siete contenti di questa conferma? Fatecelo sapere nei commenti! Qualcuno, intanto, ha già messo in vendita su Ebay il suo biglietto per Spider Man.