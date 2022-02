Spider-Man, come nasce il meme del doppio Uomo Ragno? Storia di un fenomeno cult

La Sony Pictures in queste ore ha annunciato l'uscita dell'home-video di Spiderman No Way Home attraverso il meme dell Uomo Ragno, ricreato per l'occasione con i protagonisti del film Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield: ma quali sono le origini del meme?

Il famoso meme di Spider-Man che punta il dito contro se stesso nasce negli anni '60, grazie all'acclamata serie televisiva animata dedicata al popolare supereroe della Marvel Comics. L'immagine infatti è tratta direttamente da uno degli episodi della serie, intitolato 'Doppia identità', una puntata andata in onda per la prima volta nel 1968: nella trama ha un ruolo fondamentale il Camaleonte, un villain che tenta di assumere l'identità di Spider-Man usurpandone il nome. I due Spider-Man che si vedono nel meme, dunque, non sono in realtà due Spider-Man, dato che dietro una delle due maschere si nasconde il villain Camaleonte (a proposito, sapete che Camaleonte sarà nel film di Kraven?).

Quasi cinquant'anni dopo, l'immagine è riapparsa online sul sito Sharenator, dove venne inserita come parte di una collezione di fotogrammi provenienti proprio dall'amatissima serie tv animata di Spider-Man: riscontrando immediatamente successo sia tra chi conservava il ricordo di quell'episodio sia tra chi si imbatteva in quella scena per la prima volta, il meme di Spider-Man che si indica iniziò a spuntare qui e là sui social, diventando subito un tormentone: oggi è una delle immagini più conosciute della cultura pop.

Solitamente viene utilizzata allo scopo di evidenziare la somiglianza tra due soggetti (o nel caso della Sony Pictures per pubblicizzare l'uscita dell'home-video di No Way Home!).