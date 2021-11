Spider-Man, come sarebbe andata se il Peter di Andrew Garfield avesse incontrato Iron Man?

Nel MCU abbiamo potuto assistere a uno speciale rapporto tra Spider-Man e Iron Man, nel quale il secondo è stato un vero e proprio mentore per il primo. Ma come sarebbe potuta andare se il Tony Stark di Robert Downey Jr. avesse incontrato invece il Peter Parker di Andrew Garfield?

A rispondere a una simile domanda è stato proprio l'ex-interprete di Spider-Man Andrew Garfield durante il segmento Actually Me di GQ.

Al quesito posto da un utente di Quora, l'attore ha infatti rivelato che, secondo lui, non ci sarebbe stato fin da subito un rapporto di estrema fiducia tra i due.

"Credo che lo Spider-Man di Andrew Garfield avrebbe decisamente avuto un fare sospettoso nei confronti dell'Iron Man del MCU" scrive "Penso che lo status da multimiliardario pieno di eccessi di Iron Man non gli sarebbe andato troppo a genio, forse avrebbe dato un po' sui nervi alla mia versione di Spider-Man. Ma magari avrebbe potuto influenzarlo un po'. Forse il mio Peter Parker avrebbe potuto aiutarlo a scrollarsi di dosso un po' delle sue manie egocentriche".

"Ma non lo sapremo mai. Letteralmente, non lo sapremo mai" conclude.

Certo, teoricamente il sacrificio di Iron Man in Avengers Endgame non renderebbe possibile un incontro tra i due nemmeno se Andrew Garfield dovesse essere davvero in Spider-Man: No Way Home, ma chissà se un simile scenario si può escludere del tutto in futuro...

Per ora, quel che resta da verificare è se effettivamente i tre Spider-Man cinematografici (quattro, se vogliamo metterci anche Miles Morales) si incontreranno questo 15 dicembre sul grande schermo.

Voi che ne dite?