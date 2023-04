Spider-Man, clamoroso! Vincent D'Onofrio svela: 'Prenderò Peter Parker a calci nel c*lo'

Mentre le riprese di Daredevil Born Again sono attualmente in corso, l'attore Vincent D'Onofrio potrebbe essersi lasciato sfuggire un dettaglio clamoroso sul futuro di Spider-Man nel MCU.

Dal palco del GalaxyCon, durante un panel in compagnia nientemeno che di Charlie Cox, interprete di Daredevil che ha già incrociato il Peter Parker di Tom Holland in Spider-Man: No Way Home, a Vincent D'Onofrio è stato chiesto se il Marvel Cinematic Universe mostrerà mai uno scontro tra Kingpin e Spider-Man. In risposta, l'attore ha anticipato ai fan "Ho una forte sensazione al riguardo, ma del resto l'ho detto fin da quando abbiamo iniziato la vecchia serie di Netflix: secondo convito che alla fine prenderò a calci in culo Spider-Man". La clip completa della sua risposta può essere riprodotta in calce all'articolo.

Le parole di Vincent D'Onofrio faranno certamente discutere i fan, dato che nelle scorse settimane diverse voci hanno suggerito che Kingpin sarà il cattivo principale per il nuovo film di Spider-Man di Tom Holland, al punto che secondo le indiscrezioni Spider-Man 4 sarà un sequel di Daredevil: Born Again. Ricordiamo che Vincent D'Onofrio riprenderà il ruolo di Kingpin anche in Echo, serie tv spin-off di Occhio di Falco incentrata su Maya Lopez.

Per altri contenuti, vi segnaliamo che le ultime voci di corridoio vorrebbero Spider-Man protagonista di Avengers: The Kang Dynasty.