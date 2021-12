Spider-Man clamoroso: Sony vuole Anya Taylor Joy e Emma Stone per Gatta Nera e SpiderGwen?

Dopo avervi svelato il cachet di Tom Holland per i prossimi Spiderman, oggi abbiamo per voi due grandi rumor che in pochissimi minuti hanno fatto il giro del web e che riguardano Spider-Gwen e Gatta Nera.

Giant Freakin Robot infatti nelle scorse ore ha pubblicato un rapporto in cui viene affermato che la star di The Queen's Gambit e The New Mutants Anya Taylor-Joy sarebbe stata presa in considerazione per il ruolo di Felicia Hardy/Gatta Nera nell'universo cinematografico della Sony. Da notare tuttavia come il sito, sebbene in passato abbia 'azzeccato' qualche scoop, non sempre si sia dimostrato il più affidabile, da questo punto di vista.

Altro paio di maniche invece l'utente nato su Reddit e divenuto estremamente popolare su Twitter MyTimeToShineH, che negli scorsi mesi aveva anticipato praticamente tutti i dettagli della trama di Spider-Man: No Way Home, dando prova di essere in possesso di informazioni precise e puntuali. L'utente ha non solo confermato il rumor su Anya Taylor Joy, ma ha addirittura rilanciato con una bomba ancora più grande: secondo MyTime, infatti, la Sony vorrebbe ingaggiare Emma Stone per una versione live-action di Spider-Gwen.

Come sempre, ribadiamo che nessuna delle due informazioni è stata confermata ufficialmente e al momento dunque non resta che aspettare nuovi eventuali aggiornamenti. Nel frattempo, diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti e scoprite i primi dettagli sulla storia di Spiderman 4.