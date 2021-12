Spider-Man chiede scusa al mondo nel nuovo spot di No Way Home

A poche ore dal recente spot tv di Spiderman No Way Home, il cinecomic della Sony Pictures in collaborazione con i Marvel Studios torna a mostrarsi in un nuovo filmato promozionale in cui il protagonista interpretato da Tom Holland chiede scusa al mondo.

In No Way Home, l'Uomo Ragno chiederà al Dottor Strange di aiutarlo a cancellare il ricordo della rivelazione della sua identità segreta, ma sfortunatamente le cose non andranno proprio come previste da Peter e dallo Stregone Supremo. La nuova clip del film mostra Peter affrontare la situazione, dicendo: "La verità è che, per sbaglio, ho portato qui delle persone pericolose". Inoltre, il filmato suggerisce che il Daily Bugle aiuterà a trasmettere l'appello di Peter sui cartelloni pubblicitari di New York City, col protagonista che aggiunge: "Mondo, se stai guardando, augurami buona fortuna. Il vostro amichevole quartiere Spider-Man potrebbe davvero averne bisogno."

Ricordiamo che nel film ci saranno Alfred Molina come Dottor Octopus, Willem Dafoe come Green Goblin, Jamie Foxx come Electro, Thomas Haden Church come Flint Marko/Uomo Sabbia e Rhys Ifans come Curt Connors/Lizard. Ovviamente, non contiamo la presenza 'rumoreggiata' di Tobey Maguire e Andrew Garfield, che secondo le indiscrezioni torneranno nei panni dei rispettivi Spider-Man dai vecchi 'universi narrativi' del franchise.

Per altre letture, sapevate che, secondo le ultime indiscrezioni, il il trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà proiettato alla fine di No Way Home?