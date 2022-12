Tobey Maguire svela la sua classifica di eroi preferiti Marvel... ma anche DC!

Lo scorso anno Tobey Maguire è tornato a vestire i panni dell'uomo-ragno insieme ad Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home, il terzo capitolo della saga targata Sony/Marvel Studios con protagonista il Peter Parker di Tom Holland.

L'attore, che rivedremo presto al cinema in Babylon di Damien Chazelle, durante un recente Reddit Ask Me Anything ha rivelato quali sono i suoi supereroi preferiti di sempre.

"E' lo stesso problema che ho con la pasta. E' così tanto buona che è troppo difficile scegliere", ha detto Maguire ai fan. "Batman, Superman, alcuni di quei Jedi, The Hulk, Iron Man, Wolverine, ovviamente Spider-Man e altri ancora".

A spiccare nella lista sono sicuramente due degli eroi DC più famosi, mentre tra gli altri non poteva di certo mancare il nostro amichevole Spider-Man di quartiere, che l'attore ha interpretato dal 2002 al 2007 nella trilogia diretta da Sam Raimi.

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, in No Way-Home il nostro amichevole eroe di quartiere viene smascherato e non è più in grado di separare la sua vita normale a quella di supereroe. Quando chiede aiuto al Dottor Strange, la posta in gioco diventa però ancora più pericolosa. Il film è interpretato da Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jon Favreau, Andrew Garfield, Tobey Maguire, J.K. Simmons, Jamie Foxx, Alfred Molina, Thomas Haden Church, Rhys Ifans e Willem Dafoe.