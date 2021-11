Spider-Man, chi ha il costume più bello al cinema? Risponde Andrew Garfield!

Andrew Garfield non risponderà più alle domande su Spiderman No Way Home, tuttavia il quesito che gli è stato posto nel corso di una nuova intervista non riguarda strettamente il prossimo film del Marvel Cinematic Universe: qual è il costume di Spider-Man più bello visto al cinema?

L'attore di The Social Network e Under the Silver Lake ha messo a confronto le tute di Spider-Man indossate da Tobey Maguire, da Tom Holland e da sé stesso nei due film della saga di The Amazing, e la sua risposta è stata tanto democratica quanto di parte: "Tra i costumi che abbiamo indossato noi tre, devo dire che in realtà mi piace molto quella di Tom. Si, credo che sia la migliore. Ma mi piace molto anche quella di Amazing Spider-Man 2, quella è la migliore in realtà. Non lo so. Scelgo entrambe."

La risposta di Andrew Garfield sembrerebbe in linea con il pensiero generale dei fan: molti appassionati adorano il costume classico indossato da Tobey Maguire nella trilogia di Sam Raimi, eppure nel corso degli anni un crescente contingente di spettatori ha votato a più riprese la tuta di Amazing 2 come la migliore del 'franchise allargato', spesso scherzando sul fatto che fosse la cosa migliore di quel film. Ma anche il lavoro fatto sulle varie tute di Tom Holland è stato largamente apprezzato, in particolar modo per la trovata delle 'lenti adattabili', escogitata da Sony e Marvel Studios per permettere a Spider-Man di comunicare maggiormente le proprie espressioni ed emozioni durante le scene in maschera.

A questo punto fateci sapere qual è il vostro costume di Spider-Man preferito. Nel frattempo, un nuovo rumor ha anticipato la presenza di Mysterio in Spiderman No Way Home.