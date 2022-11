Spider-Man, Charlie Cox scherza:'Andrew Garfield è il terzo migliore di sempre'

Charlie Cox ha celebrato l'amico e collega Andrew Garfield nel corso del GQ Men of the Year e nel corso dell'evento ha speso parole al miele nei confronti di Garfield ma anche una battuta ironica che ha fatto divertire i fan. Cox ha sottolineato in particolare l'esperienza della star di Tick, Tick... Boom! nel ruolo di Spider-Man.

Non perdetevi sul nostro sito la recensione di No Way Home, l'ultimo capitolo del Marvel Cinematic Universe su Spider-Man. Cox ha definito Garfield "uno dei, se non il più grande attore della nostra generazione" ma ha anche scherzato sostenendo che a suo dire è "il terzo più grande Spider-Man di tutti i tempi".



"Un paio di anni fa stavo conversando con un mio amico lamentandomi dei talenti apparentemente illimitati del nostro amico, e l'Uomo dell'Anno stasera, il signor Andrew Garfield. Ho detto 'è davvero fastidioso, non c'è niente che possa fare?'. Quindi potrete immaginare quanto fossimo entusiasti quando abbiamo scoperto che si era impegnato in un progetto che non poteva avere successo. Il 'canta e balla' Tick, Tick... Boom!" ha scherzato Cox.



Andrew Garfield è tornato nei panni di Peter Parker/Spider-Man nell'ultimo capitolo MCU, No Way Home, al fianco dei colleghi in costume da Uomo Ragno, Tobey Maguire e Tom Holland.



Nel corso di una recente intervista, Andrew Garfield ha definito No Way Home un'esperienza speciale e che il suo Spider-Man era incompleto prima del film.



