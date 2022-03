Spider-Man, Charlie Cox: 'Ho letto tutti i fumetti di Daredevil per prepararmi al MCU'

Charlie Cox è tornato a parlare di Daredevil in una nuova intervista promozionale, durante la quale ha svelato che per prepararsi al futuro nel Marvel Cinematic Universe ha iniziato a leggere tutti i fumetti sull'alter ego di Matt Murdock mai pubblicati.

La cosa divertente è che per l'attore si tratta di una seconda volta: lo aveva già fatto ai tempi della serie tv di Netflix. Parlando con ComicBook, infatti, Charlie Cox ha dichiarato:

"In questi anni ho fatto altre cose, ho passato molto tempo coi miei figli, ma circa un mese fa ho aggiornato il mio account Marvel Unlimited e ho ricominciato a leggere i fumetti di Daredevil dall'inizio, cosa che non facevo dai tempi delle riprese della prima stagione della serie, tanti anni fa. Ed è uno spasso! Sto rileggendo le storie di Joe Quesada, di Kevin Smith, il Guardian Devil del '98. Storie che avevo letto prima della prima stagione della serie Netflix, ma rileggerle ora perché mi rendo conto che per la nostra serie abbiamo preso in prestito tantissime scene da quei fumetti. A cominciare dalla scena nel confessionale, con la quale praticamente inizia la prima stagione. Dal mio punto di vista è come trovare nei fumetti degli easter egg che omaggiano la serie".

Dopo il cameo in Spiderman No Way Home, Charlie Cox è pronto a tornare nei panni di Daredevil all'interno del Marvel Cinematic Universe: i Marvel Studios non hanno ancora rivelato le prossime tappe del suo futuro, ma secondo le indiscrezioni i fan lo rivedranno inizialmente in alcuni episodi di She-Hulk. Nell'attesa, comunque, tornerà insieme a Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire nell'edizione home-video di Spider-Man: No Way Home, in uscita nelle vetrine digitali dal 22 marzo e in versione fisica 4K Ultra HD e Blu-ray dal 12 aprile.