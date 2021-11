Spider-Man cerca un passaggio nel corto ufficiale Only Way Home, diretto da Jon Watts

Si avvicina il momento in cui potremo tuffarci nuovamente nella saga di Spider-Man legata all'MCU, ma nel frattempo le sorprese legate a No Way Home non mancano. Il regista del film, Jon Watts, ha realizzato un cortometraggio dal titolo Only Way Home per la casa automobilistica Hyundai, di cui vi mostriamo il video promo.

Il cortometraggio verrà presentato in anteprima il 22 novembre mentre l'appuntamento al cinema per Spider-Man: No Way Home è fissato per il 17 dicembre negli USA e due giorni prima, il 15 dicembre, nelle sale italiane.



Spider-Man: No Way Home riprende la trama dalla conclusione di Far From Home, quando per la prima volta Peter Parker (Tom Holland) si ritrova smascherato. Mysterio (Jake Gyllenhaal) ha rivelato al mondo il suo segreto: è lui Spider-Man. A quel punto Peter chiede aiuto a Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) per cercare di fare dimenticare a tutti la sua identità segreta ma l'incantesimo non va a buon fine e il giovane si ritrova a dover fronteggiare avversari provenienti da altri universi. Godetevi su Everyeye il trailer di Spider-Man: No Way Home dedicato al multiverso.



Il cast del film è composto da Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon e Jon Favreau. Il premio Oscar Marisa Tomei torna nel ruolo di zia May mentre sono molto attesi i ritorni di Alfred Molina nel ruolo del Doctor Octopus, Willem Dafoe nel ruolo del Goblin, Jamie Foxx nel ruolo di Electro, Thomas Haden Church nel ruolo dell'Uomo Sabbia e Rhys Ifans nei panni di Lizard.



Da tempo si parla di un possibile ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield, i due Spider-Man dei film precedenti.