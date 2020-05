Spider-Man: il capolavoro di Sam Raimi compie 18 anni

Spider-Man, diretto da Sam Raimi e interpretato da Tobey Maguire, uscì nelle sale cinematografiche esattamente diciotto anni fa, il 3 maggio 2002, ottenendo risultati incredibili sin dal primo week-end di programmazione, con oltre 100 milioni di dollari, diventando il film di supereroi con il più alto incasso nel primo fine settimana.

Peter Parker (Tobey Maguire) è un giovane studente che viene morso da un ragno geneticamente modificato durante una visita scolastica guidata, acquisendo poteri incredibili dai quali deriveranno grandi responsabilità.

Dopo la tragica morte dello zio Ben (Cliff Robertson), Peter decide di combattere le ingiustizie indossando un costume da Uomo Ragno e volteggiando fra i cieli di New York.



"Penso che al pubblico piacerà il fatto che gli attori, gli sceneggiatori, e l'intero team di produzione abbiano cercato di rimanere fedeli allo spirito di ciò che ha reso grande lo Spider-Man del fumetto" disse all'epoca Sam Raimi.

Nel film, Peter è il nipote di Ben e May Parker (Rosemary Harris) e studente bistrattato dai compagni e innamorato della sua ragazza dei sogni, Mary Jane Watson (Kirsten Dunst).

Nel primo film Spidey affronta il temibile Green Goblin (Willem Dafoe), alter ego malvagio dell'imprenditore Norman Osborn, padre del migliore amico di Peter, Harry (James Franco).

A marzo sono stati messi in cantiere altri due spin-off di Spider-Man targati Sony Pictures mentre è stato spiegato il motivo del mancato cameo di Wolverine.