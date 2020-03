Spider-Man: in cantiere altri due spin-off targati Sony Pictures

Ultimamente sul web circolano diverse voci che riguardano alcuni progetti cinematografici. In particolare The Illuminerdi sostiene che in cantiere vi sono due spin-off di Spider-Man, in arrivo grazie a Sony Pictures. Il SUMC (Universe of Marvel Characters) di Sony si espanderà nei prossimi anche se non se i due progetti vedranno la luce più in là.

Anche perché si tratta di due personaggi inaspettati, intorno ai quali costruire dei film. Si tratta di Solo e Man-Wolf.

Definire Solo un personaggio oscuro sarebbe probabilmente un eufemismo. Noto anche come James Bourne, specialista dell'antiterrorismo, è un esperto combattente e tiratore scelto nato. Può teletrasportarsi su brevi distanze ed è potenziato con impianti cibercinetici.



Man-Wolf è l'astronauta John Jameson, figlio di J. Jonah Jameson, direttore del Daily Bugle. Dopo essere atterrato sulla Luna, John trovò una misteriosa roccia lunare che lo trasformò in una bestia incontrollabile. Le due trame potrebbero inevitabilmente legarsi a quelle di Venom e Morbius, già in produzione in questo periodo.

Nel frattempo su Everyeye potete leggere la recensione di Venom, film diretto da Ruben Fleischer, in attesa di vedere il sequel, Venom 2, con Andy Serkis alla regia.

Ad inizio gennaio è arrivato anche il trailer di Morbius, che vedrà protagonista il premio Oscar Jared Leto. I due film arricchiranno l'universo della Sony che coinvolge alcuni dei più importanti personaggi del mondo fumettistico Marvel.