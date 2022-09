Spider-Man, BossLogic sa qualcosa su Tobey Maguire: 'Tanti progetti la fuori'

Nel corso degli anni, BossLogic è diventato molto più di un semplice fan artist. Quanto un vero e proprio punto di riferimento cui rivolgersi per anticipare grossi progetti in arrivo. Ora è il turno di uno Spider-Man che sembra essere Tobey Maguire. E sotto l'immagine scrive: "Molti progetti la fuori".

Ormai, tolte le opere dichiaratamente immaginarie e da classico fan artist – non ultimo il mash-up di Pierce Brosnan fra 007 e Black Adam – BossLogic viene trattato dagli studios stessi come una figura imprescindibile per moltissimi fandom. Viene invitato agli eventi principali e alle convention come il San Diego Comic-Con, dal quale proprio di recente ha dimostrato di essere informato sui fatti o quantomeno di avere un’ottima capacità di previsione. Basti pensare alla sequela di poster immaginari per Secret Wars, che alla fine si è visto annunciato al SDCC.

Ora però è il turno della Marvel dal lato Sony stavolta. È il turno di Spider-Man e apparentemnte di quello di Tobey Maguire. All’indomani di Spider-Man: No Way Home, si è parlato per settimane di qualunque revival ascrivibile al personaggio. Persino per quello (all’epoca fallimentare) di Andrew Garfield, ma sicuramente quello diretto da Sam Raimi, che aveva dichiarato l’intenzione di tornare al franchise per un quarto capitolo con Tobey Maguire, se ci fossero state le condizioni.

Ora BossLogic sembra richiamare proprio quel quarto progetto con la condivisione di una nuova immagine, la cui forma degli occhi sembra quella del costume di Maguire, affermano molti nei commenti. L’artista scrive anche: “Fatti molti progetti la fuori”. Considerato che a gennaio si è anche incontrato con Sony, ottenendo alcune anticipazioni che starebbe condividendo attraverso le sue opere, è possibile che si riapra qualche spiraglio. Anche se molto flebile, almeno per ora.