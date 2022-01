Spider-Man, BossLogic incontra Sony! L'indizio include Andrew Garfield, Emma Stone e Venom

Saprete già tutto delle recenti voci (e le teorie) che vogliono un crossover tra lo Spiderman di Andrew Garfield e il Venom di Tom Hardy, e in questi minuti ad alimentarle ci ha pensato nientemeno che il celebre artista social Bosslogic.

Come potete vedere dal post in calce all'articolo, 'Boss' ha pubblicato sul suo profilo ufficiale del social network Instagram un motion poster dedicato allo Spider-Man di Andrew Garfield, distinguibile grazie al tratto distintivo dei ricami della ragnatela sul costume. Nella locandina-filmato, il braccio del supereroe sembra affondare nel liquido nero del simbionte Venom, mentre cerca di afferrare una fotografia che ritrae Peter insieme a Gwen Stacy (e non occorre strizzare l'occhio per riconoscere le versioni dei personaggi di Andrew Garfield e di Emma Stone).

Ancor più importante, forse, la didascalia di accompagnamento al post, tramite la quale BossLogic ha fatto pulsare il cuore dei fan: "L'incontro con Sony è andato alla grande. Ora bisogna mettersi a lavoro." Da notare, inoltre, che nel testo originale l'artista utilizza il termine 'amazing', altro chiaro riferimento alla saga con Andrew Garfield.

Di che cosa avranno discusso le due parti? Che la Sony si stia rivolgendo all'artista per un'immagine promozionale di qualche tipo, magari proprio relativa al tanto tanto rumoreggiato The Amazing Spiderman 3? Staremo a vedere. BossLogic in passato ha collaborato con i grandi studios come Warner Bros. e Disney per poster, locandine e altro materiale promozionale, dunque sicuramente qualcosa di succoso bolle in pentola.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.