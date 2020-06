Spider-Man e Blade vs Venom e Morbius in una stratosferica fan-art

Tre dei cinecomic più attesi del prossimo anno sono Venom: La furia di Carnage di Andy Serkis, Spider-Man 3 del MCU e il Morbius con Jared Leto, tutti e tre film prodotti dalla Sony Pictures e connessi proprio all'Arrampica-Muri di New York, così come - possibilmente - anche il Blade di Mahershala Ali, prossima new entry del MCU.

Vi elenchiamo questi titoli e i rispettivi protagonisti perché sono proprio loro i personaggi al centro della nuova e stratosferica fan art che vi proponiamo oggi, dove vediamo due super tema-up: uno eroico e composto da Spider-Man e Blade e l'altro invece antagonista formato da Venom e Morbius, in tandem due contro due, a suon di calci.



A creare un'immagine tanto bella e sensazionale, quasi da cover di un fumetto, ci ha pensato l'artista web Jackson Caspersz, che pubblicando la fan-art via Instagram ha anche pensato bene di allegare insieme le varie tavole di preparazione e lavorazione dell'opera. Bello perché, rispetto a tantissime altre fan-art un po' scadenti persino nel loro fascino, questa è creata con cognizione di causa e competenza e si nota tutto il bel lavoro fatto dall'artista.



Ve lo proponiamo in calce. Cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo ovviamente sapere nei commenti.