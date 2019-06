Spider-Man con la Black Suit è la nuova splendida action figure della Hot Toys. Foto

Abbiamo avuto modo di rivedere la fantastica Black Suit nell'ultimo spot di Spider-Man: Far From Home, interamente dedicato ai vari costumi che Peter Parker (Tom Holland) indosserà nel corso del cinecomic Marvel Studios, ma ecco che oggi torniamo a rivedere la tuta di Spidey grazie alla nuova action figure della Hot Toys.

Sappiamo che la Black Suit sarà consegnata a Spider-Man nel corso dell'avventura, probabilmente soltanto in una delle città europee visitata (Praga). È un costume iper-tecnologico e dedicato allo spionaggio ed è anche quello che la storica compagnia di giocattoli ha deciso di utilizzare per creare un altro dei loro splendidi pezzi da collezione, e più nello specifico prendendo in considerazione la scena d'azione tra Spidey e l'Elementale di Fuoco.



I dettagli sono come sempre eccezionali ed è interamente snodabile e provvista di diversi accessori per modificarne postura e sembianze. È anche dotata di ragnatele di plastica per appenderla a testa in giù sul muro o per far affrontare all'action figure la minaccia del fuoco dell'Elementale, come poi è possibile vedere nell'immagine.



Spider-Man: Far From Home vede nel cast anche Zendaya, Jake Gyllenhaal e Samuel L. Jackson, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 10 luglio. Avete già letto il nostro speciale sul Multiverso e Mysterio?