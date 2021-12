Spider-Man, Black Panther, Justice League: cinecomic à gogo nella Top 10 Twitter del 2021

Abbiamo visto quali sono state le serie tv più twittate del 2021, ma qual è il discorso per i film? Al cinema sono stati i cinecomic a dominare la scena, da Spider-Man: No Way Home alla Justice League di Zack Snyder.

Nel 2021 si è tornati al cinema con più regolarità, e sono ripartite (o sono state completate) anche le produzioni di gran parte dei progetti in via di sviluppo.

E nonostante la polemica sui cinecomic, e in particolare i film sui supereroi, sia sempre aperta (o forse anche per questo), il "genere" sembra aver dominato il 2021, almeno stando a quanto riportato da Variety, che ci ha segnalato la Top 10 dei film più chiacchierati su Twitter nel 2021 negli Stati Uniti.

Come c'era da aspettarsi, titoli come Zack Snyder's Justice League e Spider-Man: No Way Home sono tra le prime cinque posizioni, sebbene la classifica sa dominata da Black Panther, e prosegua poi con un monster movie, Godzilla vs Kong.

A seguire, la Suicide Squad di James Gunn, mentre al sesto posto troviamo Space Jam: A new Legacy, poco gradito dalla critica, ma decisamente un argomento di conversazione tra gli spettatori.

Ancora un cinecomic Marvel in settima posizione con Black Widow, mentre seguono due produzioni Warner Bros., Dune di Denis Villeneuve e Mortal Kombat, in ottava e nona posizione.

Al decimo posto chiude la classifica un po' a sorpresa... Shrek.

