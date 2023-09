Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, la crew non parla: 'Ci stiamo ancora riprendendo'

Mentre i dubbi e attese su Spider-Man: Beyond the Spider-Verse continuano a circolare e ad ingrandirsi con il passare del tempo, si torna a parlare (o meglio, non-parlare, di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Daniel Pemberton, il compositore del film, ha parlato delle difficoltà di produzione di quest'ultimo film.

"Non parliamone. Tutti in questo film, c'è una sorta di patto, nessuno parlerà del prossimo film perché siamo ancora tutti in fase di recupero dal secondo", ha rivelato in un'intervista per Games Radar.

"Ci saranno più approcci diversi praticamente per ogni scena del film. I registi, i produttori e gli sceneggiatori vogliono provare tutto e sono sempre impegnati a migliorare il film. Di conseguenza, si finisce per scrivere un'enorme quantità di musica che finisce nel cestino, ma sono abituato a questo come compositore. Se si vogliono superare i limiti, ci si prepara a riempire il cestino con le cose che non funzionano o che potrebbero essere migliori", ha aggiunto, riferendosi alla produzione di Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Della nuova produzione del film non si parla, dunque. Bisognerà essere pazienti e aspettare l'uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse .

Per concludere, vi rimandiamo alla nostra recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse, correte a leggervela se ve la siete persa in passato!