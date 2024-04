Spider-Man: Beyond the Spider-Verse uscirà prima del previsto? Le ultime novità

Inizialmente Spider-Man: Beyond the Spider-Verse doveva uscire al cinema due settimane fa ma l'uscita è stata rimandata per permettere un lavoro maggiormente accurato come per i precedenti due capitoli. Non ci sono date ufficiali per l'uscita ma sui social un compositore che starebbe lavorando al film ha fornito un'anticipazione.

Il cantante d4vd ha pubblicato un video su TikTok in risposta ad un fan che desidera ascoltare più brani dell'artista quando è in uno stato d'animo felice. E proprio da questa 'canzone felice' nasce l'informazione su Beyond the Spider-Verse, perché l'artista ha dichiarato di averne realizzata una proprio per il film animato.



"Ci vediamo l'anno prossimo quando uscirà Spider-Man" ha affermato d4vd, anticipando la notizia dell'uscita del film prevista nel 2025. Sarà davvero così o il film arriverà prima nelle sale? Non ci sono conferme ufficiali sulle parole di d4vd quindi attendiamo ulteriori informazioni: Spider-Man: Beyond the Spider-Verse doveva uscire due weekend fa e ora uscirà il prossimo anno?



Spider-Man: Across the Spider-Verse, secondo capitolo del franchise, è stato acclamato dalla critica e candidato anche all'Oscar, battuto da Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki. Secondo diverse recensioni, il film ha superato anche il precedente Un nuovo universo e ora le aspettative per Beyond the Spider-Verse sono parecchio alte.

Per prepararvi al meglio potete recuperare la nostra recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il secondo episodio cinematografico del franchise animato con protagonista l'Uomo Ragno.

