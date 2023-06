Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Tom Holland apparirà in live-action? Parla il regista

Tra i tanti camei segreti di Spider-Man: Across the Spider-Verse manca curiosamente il nome più caldo, quello di Tom Holland, motivo per cui le aspettative per una sua apparizione in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sono salite alle stelle.

Del resto tenere da parte un possibile incontro tra Miles Morales e l'attuale Peter Parker live-action per il capitolo finale della trilogia sarebbe una mossa sensata, e in effetti il co-regista di Across the Spider-Verse Joaquim Dos Santos, parlando ai microfoni di Collider, sembrerebbe già aver confermato che il live-action tornerà anche in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

"Voglio dire, l'hai visto nel film, c'erano cose interessanti da mostrare. Penso che ogni possibilità sia sul tavolo. Non posso dare una risposta, chiaramente. Non oserei mai dare una risposta per paura di essere, sapete, preso di mira dai cecchini e fatto fuori proprio qui sul posto, ma sì, voglio dire, questa è la cosa eccitante di questi film. Mettiamola così, sono un uomo di una certa età, oltre la quarantina, e da ragazzino non avrei mai pensato di poter vedere un film come questo, non potevo neanche immaginarlo. Ci sono dentro le cose che disegnavo a scuola sul mio quaderno, e ora è diventato realtà. Quindi, si, penso che possa succedere di tutto...".

Ricordiamo che in questi giorni Tom Holland ha annunciato un anno sabbatico dalla recitazione, ma la produzione di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è stata portata avanti in contemporanea con quella di Across the Spider-Verse ed è lecito pensare che ogni cameo eventualmente programmato sia già stato girato, in vista della data d'uscita fissata per il 29 aprile 2024.

