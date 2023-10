Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, svelata la trama! Ecco cosa succederà a Miles

Quando Spider-Man: Beyond the Spider-Verse uscirà al cinema, a quanto pare il terzo film della saga animata dedicata a Miles Morales racconterà al pubblico una storia ispirata ad uno strambo e sorprendente film della Disney.

Secondo il regista della saga di Spider-Verse Joaquim Dos Santos, infatti, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse non sarà molto diverso da Genitori in trappola, film prodotto da Walt Disney Pictures del 1998 con Dennis Quaid, Natasha Richardson, e Lindsay Lohan (al suo primo ruolo cinematografico). La storia, tratta dal romanzo tedesco 'Carlottina e Carlottina' di Erich Kästner che aveva già ispirato il film Il cowboy con il velo da sposa del 1961, racconta di due gemelle perdute da tempo che dopo essersi ritrovate si scambiano di posto per vivere l'una la vita dell'altra.

"Fondamentalmente, una vicenda simile era stata pensata per la seconda metà di Across the Spider-Verse, ma poi abbiamo deciso di usarla come base per costruirci principalmente il terzo film", ha detto Dos Santos in una recente intervista concessa ad Empire Magazine. Il produttore di Spider-Verse, Chris Miller, ha invece citato il romanzo 'Il principe e il povero' di Mark Twain come altra fonte di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse: curiosamente, dal libro sempre la Disney ha realizzato un altro film, il cortometraggio animato Il principe e Il povero, appartenente alla serie di Topolino.

Da notare che anche la storia de Il principe e Il povero parla di uno scambio di persona (quella del figlio di un re e del figlio di un criminale che, nella Londra del XVI secolo, nascono nello stesso giorno e con un aspetto molto simile, e una volta cresciuti si incontrano e decidono di scambiarsi), dunque con questi due fondamentali indizi sembra chiaro quale strada prenderà la storia di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Per altri contenuti, ecco a che punto è la produzione di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.