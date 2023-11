Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, svelata la prima immagine! Novità sulla trama

In attesa di capire quando uscirà Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il nuovo film della saga di Miles Morales si è mostrato in queste ore con la prima immagine ufficiale.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, la prima immagine di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse fa parte dello storyboard del film in uscita nel 2024 ed è stato mostrato come artwork all'interno di una nuova featurette dedicata al dietro le quinte della lavorazione di Spider-Man: Across the Spider-Verse, pubblicato sui social dall'account ufficiale del film Sony Pictures: l'immagine, evidenziata nel secondo post disponibile in basso, vede Spider-Gwen osservare Macchia mentre il villain cresce a dismisura fino a raggiungere le dimensioni dei grattacieli di New York.

Nel frattempo, approfittando della pubblicazione di questa prima immagine del nuovo film della saga animata dedicata a Miles Morales, il noto insider Can we get some toast ha rivelato ai suoi follower che Spider-Man: Beyond the Spider-Verse vedrà Macchia trasformarsi in Abyss a causa del continuo aumentare dei propri poteri durante gli eventi di Across the Spider-Verse.

Ricordiamo che, a causa degli scioperi di Hollywood, Sony Pictures ha dovuto rimuovere Spider-Man: Beyond the Spider-Verse dal calendario uscite del 2024, con i lavori di doppiaggio ancora da cominciare che dovrebbero avere il via nelle prossime settimane. Per altri contenuti, scoprite tutto quello che sappiamo sulla trama di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.