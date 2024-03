Spider-Man Beyond the Spider-Verse, i social ufficiali stuzzicano i fan: novità in arrivo?

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sarà il primo nuovo film Sony dedicato al celebre supereroe Marvel, e anche se sappiamo che uscirà prima dei live-action Spider-Man 4 con Tom Holland e Spider-Man Miles Morales ancora non è dato sapere esattamente quando esordirà nei cinema.

Tuttavia, forse qualcosa inizia a muoversi dal dietro le quinte della produzione: come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, l'account ufficiale di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il secondo capitolo della saga d'animazione dedicata a Miles Morales, ha pubblicato sui social due nuove immagini per mostrare i loghi di Miles e Miles G. Morales, stuzzicando i fan sul futuro della storia.

Ricordiamo che alcuni dettagli sulla trama di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sono già stati resi noti, come ad esempio il fatto che la storia del film è ispirata ad opere come Genitori in trappola del 1988 o il romanzo di Mark Twain Il principe e il povero: entrambe le storie sono incentrate su due persone identiche che si scambiano 'di posto' andando a vivere l'uno la vita dell'altro, un chiaro rimando alla situazione venutasi a creare tra Miles e Miles G. Morales, il nuovo villain introdotto alla fine di Across the Spider-Verse.

