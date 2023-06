Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sarà rinviato? Gli autori...ci sperano!

La data di uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse potrebbe essere soggetta ad uno slittamento in casa Sony Pictures, e i produttori del franchise animato di Miles Morales Phil Lord e Chris Miller sono pronti ad accettarlo.

Come si legge su ComicBook, infatti, al duo di produttori è stato chiesto se l'attesissimo trequel rispetterà la data di uscita prevista per il 29 marzo 2023, a seguito delle insistenti voci di corridoio sul fatto che la produzione sia ancora in alto mare e molto lontana dal completamento finale: "La mia risposta è che siamo disposti a prenderci tutto il tempo necessario per la realizzazione di Beyond the Spider-Verse", ha dichiarato Lord, con Miller che invece, quasi sperando nel rinvio al fine di avere più spazio di manovra per migliorare il film, ha aggiunto: "Non sceglieremo una data d'uscita che rischi di essere scomoda per il progetto".

Queste dichiarazioni arrivano dopo che, nei giorni scorsi, all'indomani dell'uscita dell'acclamato Spider-Man: Across the Spider-Verse, il secondo episodio della saga, un animatore nascosto sotto lo pseudonimo di "Stephen" ha insistito sul fatto che Spider-Man: Beyond the Spider-Verse non rispetterà la data d'uscita attualmente prevista in quanto ancora in lavorazione. Del resto, in una recente intervista promozionale Hailee Steinfeld, interprete di Gwen Stacy, ha svelato di non aver doppiato neanche un dialogo di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Ricordiamo che, al momento della stesura di questo articolo, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ha una data d'uscita fissata al 29 marzo 2024. Vi terremo aggiornati.