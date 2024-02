Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, i registi: 'Il cinema d'animazione è vitale'

Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, il trio di registi del film d'animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse, hanno parlato al Variety's Awards Circuit Podcast dell'importanza vitale che l'animazione ricopre nell'industria cinematografica.

“Penso che valga la pena ripeterlo: l’animazione è un grande business per l’industria”, afferma Dos Santos. “Portiamo un sacco di novità sul tavolo: senza di essa, tutti soffrono. Voglio anche aggiungere che realizzare un film d’animazione non dovrebbe essere un sacrificio per l’artista che lo realizza”.

Powers, co-regista di Soul della Pixar, ha dichiarato: “Faccio sia scrittura che animazione in questo campo, ed è difficile convincere uno scrittore che fa parte della WGA a scrivere un film d’animazione per il semplice motivo che non paga la loro assicurazione medica. Spero che l'industria capisca che l'animazione è importante per l'intero ecosistema cinematografico. C’è stata questa grande narrazione su 'cosa salverà i film' e il futuro del cinema: la verità è che il futuro dei film è l'animazione, le due cose si evolvono insieme". Per Thompson gli animatori dovrebbero essere invitati a unirsi ai sindacati WGA e DGA, ovvero quelli degli sceneggiatori e dei registi. "Ci sono molte ragioni complicate per cui non è così, ma ad un certo punto la WGA, la DGA e gli studi cinematografici dovranno accettarlo.”.

Secondo Yahoo Finance, il mercato globale dell'animazione ha raggiunto oltre 400 miliardi di dollari alla fine del 2023, in rialzo rispetto ai 391 miliardi di dollari del 2022.