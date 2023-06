Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, i registi anticipano il futuro di Miles Morales

Dopo aver rivissuto insieme come finisce Spider-Man: Across the Spider-Verse, è già tempo di guardare al futuro della saga di Miles Morales in vista dell'uscita, fissata per il 29 marzo 2024, del terzo ed ultimo capitolo Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Nel corso di una recente intervista promozionale con Variety, i co-registi Kemp Powers, Joaquim Dos Santos e Justin K. Thompson hanno parlato del viaggio di Miles nel terzo film di Spider-Verse e colto l'occasione per anticipare ai fan qualche piccolo dettaglio.

"Era davvero importante per noi impostare questa storia in cui Miles vuole salvare suo padre, solo per poi trovarsi di fronte ad una realtà alternativa catastrofica che si è venuta a creare a causa di ciò che è capitato a lui", ha spiegato Powers, in riferimento al colpo di scena finale di Spider-Man: Across the Spider-Verse. “La cosa non sarà semplice per lui. Diciamo che la missione non sarà semplicemente quella di provare a fuggire da questo nuovo mondo. Il suo obiettivo sarà quello di tentare di fare del bene per rimediare a quello che sente di aver fatto, e questo ci è sembrato un punto di accesso molto più emotivo e imprevedibile per approcciarci al terzo film. Complicherà la sua missione in un modo che speriamo le persone trovino inaspettato e anche elettrizzante".

Ricordiamo che Sony Pictures ha anche annunciato un film live-action di Spider-Man Miles Morales, ma al momento non è chiaro se sarà collegato alla saga animata oppure se resetterà gli eventi configurandosi come un vero e proprio reboot.