Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, quando potrebbe uscire tra scioperi e altri problemi?

Quando potrebbe uscire Spider-Man: Beyond the Spider-Verse? Cerchiamo di fare il punto sull'attesissimo terzo capitolo della saga animata di Sony Pictures con protagonista il personaggio dei fumetti Miles Morales.

Dobbiamo ricordare infatti che, qualche settimana fa, Sony ha cancellato la data d'uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, previsto inizialmente per il 29 marzo 2024: già ai tempi dell'uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse, però, i produttori della saga Phil Lord e Chris Miller e anche diversi attori del cast avevano gettato un'ombra sulla possibilità di riuscire a rispettare le scadenze necessarie a completare il film entro quella data stabilita, e quando i sindacati degli sceneggiatori WGA e degli attori SAG sono entrati in sciopero, paralizzando l'industria cinematografica e televisiva di Hollywood, il rinvio di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è stato inevitabile.

Attualmente, dunque, non è dato sapere quando arriverà il film. Fino a che Hollywood non sarà tornata alla normalità, il team creativo non potrà riprendere la produzione di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, che però è già a buon punto: il film infatti è stato realizzato contemporaneamente a Spider-Man: Across the Spider-Verse, e per essere definitivamente completato il film avrà bisogno 'solo' delle necessarie rifiniture di post-produzione e di tutto il lavoro di doppiaggio. Una nota dolente, quest'ultima, considerato che gli attori non potranno lavorare fino a che gli scioperi non saranno terminati.

Nella migliore delle ipotesi, dunque, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse uscirà nell'estate 2024, circa un anno dopo Across the Spider-Verse. Continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti.