Spider-Man Beyond the Spider-Verse, qual è la trama del terzo film?

Qual è la trama di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse? Per il momento dalla Sony tutto tace, ma in questi giorni sono emerse grandissime novità grazie ad una nuova intervista promozionale rilasciata dai creatori del film.

Dopo aver visto come il Multiverso è piombato nel mondo di Miles Morales nel primo Spider-Man: Un nuovo universo e dopo aver accompagnato il protagonista attraverso tante dimensioni alternative nel secondo capitolo Spider-Man: Across the Spider-Verse, a quanto pare la trama di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse vedrà Miles rimanere bloccato nella dimensione oscura visitata alla fine del precedente episodio, con un piccolo twist che non guasta mai: Miles G. Morales, la versione 'cattiva' di Miles che abita questo mondo alternativo in cui Spider-Man non è mai esistito, andrà a vivere nella realtà da cui viene (il nostro) Miles.

Come facciamo a saperlo? Semplice. Nel corso della succitata intervista promozionale, i creatori della saga animata di Spider-Verse hanno svelato i film che hanno ispirato la trama di Spider-Man: Beyond the Spider-Man, citando Genitori in trappola del 1988 e il romanzo di Mark Twain Il principe e il povero: qualora ve lo steste chiedendo si, entrambe le storie parlano di due persone identiche (come nel caso di Miles Morales e il suo 'gemello malvagio' Miles G Morales) che si scambiano 'di posto', andando a vivere l'uno la vita dell'altro.

In attesa di ulteriori aggiornamenti da questo fronte, scoprite quando potrebbe uscire Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.