Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, qual è la trama del terzo capitolo?

Qual è la trama del terzo capitolo della saga di Miles Morales Spider-Man: Beyond the Spider-Verse? In attesa di capire esattamente quando uscirà Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, ecco tutto quello che sappiamo sulla storia.

I primi due film della saga, Spider-Man: Un nuovo universo e Spider-Man: Across the Spider-Verse, hanno avuto un approccio diametralmente opposto al Multiverso dei Ragni, il cosiddetto 'Spider-Verse', dato che il primo capitolo ha portato 'varianti' dell'Uomo Ragno nell'universo di Miles Morales mentre il secondo episodio ha portato Miles Morales in giro per numerose altre realtà parallele. Il terzo capitolo Spider-Man: Beyond the Spider-Verse promette un terzo approccio, con Miles bloccato nella dimensione oscura visitata alla fine del precedente episodio.

Come visto nelle scene finali di Across the Spider-Verse, questa realtà è dominata Miles G. Morales, la versione 'cattiva' di Miles: il personaggio non è mai diventato Spider-Man ma ha assunto l'identità di Prowler ed è oggi un temutissimo boss del crimine. Sebbene non abbiano diramato troppi dettagli sulla trama ufficiale di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, i creatori del film hanno spiegato che le principali fonti di ispirazione per la prossima avventura di Miles sono state il film Genitori in trappola del 1988 e il romanzo di Mark Twain Il principe e il povero: entrambe le storie parlano di due persone identiche che si scambiano 'di posto', andando a vivere l'uno la vita dell'altro, e in altre parole è lecito aspettarsi che è proprio ciò che succederà a Miles e Miles G.

Inoltre, la prima immagine di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse pubblicata in questi giorni ha anticipato anche la sottotrama legata a Gwen Stacy e al villain Macchia, i cui poteri cresceranno a dismisura fino a permettergli di raggiungere le dimensioni dei grattacieli di New York. Infine, occhio al sottotitolo Beyond the Spider-Verse: il termine in italiano ha il significato di 'al di là, di 'oltre', ovvero 'oltre lo Spider-Verse', e con gli esperimenti sul live-action tentati in Across the Spider-Verse e il film live-action di Miles Morales già annunciato sono in molti a sospettare che Sony possa utilizzare Beyond the Spider-Verse per presentare la prossima incarnazione del protagonista, magari mutuando lo storico finale di The Lego Movie di Phil Lord e Chris Miller.

Vi terremo aggiornati, restate sui canali di Everyeye.