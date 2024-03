Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, a che punto è la produzione del film?

Dopo il grandissimo successo del secondo capitolo (ma pure del primo), siamo tutti davvero in hype per Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, perciò facciamo assieme il punto della situazione per quanto riguarda la produzione del film.

Partiamo con il fatto che i lavori erano ripresi subito dopo la fine dello sciopero degli sceneggiatori, confermati dallo stesso Christopher Miller, che aveva commentato come la chiusura della trilogia fosse emozionante e soddisfacente.

Altra certezza è che Spider-Man: Beyond the Spider-Verse non ha una data di uscita, e al momento è posticipato indefinitamente perché i lavori sull'animazione sono lunghi e complessi. Il film oltretutto sarebbe dovuto uscire il 29 marzo di quest'anno, data che ovviamente non sarà mai rispettata. Sui tempi invece non abbiamo alcuna certezza: potrebbe essere fine 2024 ma è molto più probabile che la pellicola animata arrivi nel 2025.

Al momento quindi la possibilità concreta è quella di vedere un primo trailer in estate o magari a inizio autunno che porterà con sé una data d'uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, dato che al momento le certezze sono davvero poche. Ci stanno lavorando, ma i tempi sono davvero dilatati.

E secondo voi quando potrebbe uscire il film? Diteci la vostra nei commenti, noi avevamo anche provato a immaginare come sarà Spider-Man Beyond the Spider-Verse.

E se volete sognare un po' più in là avevamo scelto anche 5 Spider-Man perfetti per un progetto stand-alone.