Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, a che punto è la produzione

In questi giorni, come del resto si temeva, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è stato rinviato dalla Sony e ha perso la sua data d'uscita originariamente prevista del 29 marzo 2024.

Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, pare che questa cancellazione della data d'uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (che al momento della stesura di questo articolo non ha ottenuto una seconda data, è proprio stato rimosso dal calendario uscite della Sony) non abbia nulla a che fare con lo sciopero degli attori SAG né tanto meno con quello degli sceneggiatori WGA: del resto il film è già stato in larga parte realizzato, e la data d'uscita di marzo 2024 era già stata additata come utopistica fin dall'uscita al cinema del capitolo mediano della trilogia animata di Miles Morales, ovvero Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Attualmente, da quel che sappiamo, i lavori di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sono bloccati alla fase di doppiaggio, con la co-protagonista Hailee Steinfeld, interprete di Gwen Stacy, che qualche mese fa dichiarava di non aver registrato neppure una linea di dialogo per Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Anzi addirittura, in una recente intervista promozionale con Comicbook, gli autori di Spider-Man: Across the Spider-Verse avevano confessato di essere arrivati quasi a sperare in un rinvio di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, così da avere il tempo necessario per consegnare ai cinema di tutto il mondo il capolavoro che il pubblico si aspetta.

