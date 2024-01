Spider-Man Beyond the Spider-Verse, a che punto è il terzo capitolo

A che punto è Spider-Man: Beyond the Spider-Verse? Gli ultimi aggiornamenti dai produttori Phil Lord e Chris Miller non fanno ben sperare per chi è impaziente di vedere l'ultimo capitolo della trilogia animata con protagonista Miles Morales, ma proviamo a fare il punto della situazione.

Ad oggi 5 gennaio 2024 sappiamo che la cui produzione, che negli scorsi è stata drammaticamente rallentata dagli scioperi di Hollywood, ha ripreso i lavori sul finire del 2023, ma lo stato del film non è ancora chiaro: in precedenza era stato rivelato che nessuno degli attori protagonisti era stato chiamato in studio per iniziare a registrare il lavoro di doppiaggio, ma il fatto che la Sony abbia completamente rimosso Spider-Man: Beyond the Spider-Verse dal calendario uscite 2024 fa pensare che i creatori siano ancora distanti dal completamento della loro opera.

Fortunatamente, però, i fan hanno qualcosa su cui fantasticare: Phil Lord e Chris Miller hanno confermato infatti che la trama di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è stata ispirata da quella del film Genitori in trappola del 1988 e dalla premessa del romanzo di Mark Twain Il principe e il povero: per chi non conoscesse questi due titoli, basti sapere che entrambe le storie citate dai due produttori parlano di due persone identiche che si scambiano 'di posto', andando a vivere l'uno la vita dell'altro. Applicando questo concetto al mondo dello Spider-Verse, sembra lecito ipotizzare che nel terzo film Miles rimarrà bloccato nell'universo 'oscuro' visto alla fine di Across the Spider-Verse, con la sua variante cattiva Miles G. Morales che invece arriverà nel mondo del protagonista.

Come detto, attualmente Beyond the Spider-Verse non ha una data d'uscita: il film era inizialmente previsto per il 29 marzo 2024, ma non è chiaro se uscirà più avanti nel corso dell'anno o se sarà rinviato direttamente al 2025.