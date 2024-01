Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il produttore promette un finale soddisfacente

Il franchise di Spider-Verse della Sony sta per giungere alla conclusione con il terzo e ultimo film, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Il produttore del franchise, Phil Lord, è stato intervistato da Deadline nel corso della serata dei Golden Globe e ha voluto rassicurare i fan riguardo all'ultimo capitolo della trilogia.

"Sarà una conclusione molto soddisfacente. Approfondirà ancora di più emotivamente i rapporti tra Miles, Gwen, Peter B. [e i genitori di Miles]" ha dichiarato Lord.

Tuttavia, inizialmente previsto al cinema nel 2024, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è stato spostato a data da destinarsi.



Il regista Joaquim Dos Santos a fine 2023 ha dichiarato:"Siamo nel caos. [...] Penso che l'accordo per ciascuno di questi film sia 'rompiamo le regole'. Quindi, stiamo cercando di infrangere le regole anche per il terzo. Se ve lo dicessi [il significato del titolo] non andreste a vedere il film". Scoprite a che punto è il terzo capitolo dello Spider-Verse, il franchise animato dedicato all'Uomo Ragno.



Dopo il successo Spider-Man: Un nuovo universo e Spider-Man: Across the Spider-Verse, i fan fremono dalla voglia di vedere come si concluderà la saga Sony con protagonista Miles Morales, doppiato da Shameik Moore. Nel cast anche Hailee Steinfeld, Daniel Kaluuya, Oscar Isaac e Issa Rae.

Per una bella full immersion nella saga di Spider-Verse recuperate la nostra recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il secondo film della trilogia.