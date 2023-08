Spider-Man: Beyond the Spider-Verse fa paura: una star teme il terzo film

Dopo lo straordinario successo del secondo capitolo, le aspettative per Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sono naturalmente altissime e costringono la produzione a un lavoro importante per rispettare le attese dei fan. Karan Soni, voce di Pavitr Prabhakar ha espresso le sue preoccupazioni in questo senso, consapevole delle difficoltà.

Mentre Jake Johnson ha promesso un grande Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, l’attore di origini indiane sembra più preoccupato riguardo al poter dare vita a un terzo capitolo che sia ancora più ambizioso e amato rispetto al secondo.

In una recente intervista, l’attore, che abbiamo potuto vedere anche nei primi due Deadpool, si è detto intimorito da quello che il film rappresenta: “Mi chiedo come faranno a fare il prossimo. Che altro c’è da fare? Mi sento preoccupato per loro. È come se si potesse solo fissare l’asticella, perché siamo così vicini a una trilogia perfetta e ora sono solo preoccupato per quello che faranno. Mi sento in ansia per loro e per quello che possono fare”.

In effetti il secondo lungometraggio ha davvero alzato il livello tecnico e narrativo in un modo che sarà difficile anche soltanto eguagliare e con le aspettative del pubblico ormai altissime, il rischio di un flop o di passi falsi pare davvero dietro l’angolo.

Intanto la Sony ha cambiato i propri piani per l’uscita nelle sale del film, inizialmente atteso per marzo 2024 con gli autori che sembrano essere stati quasi felici del rinvio di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, probabilmente consapevoli di quanto lavoro ci sarà da fare per rendere il finale della trilogia un capolavoro degno dei primi due film.