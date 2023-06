Spider-Man:Beyond the Spider-Verse, le parole di Hailee Steinfeld gettano ombre sul sequel

Qualche tempo fa, i co-registi del terzo capitolo della saga di Miles Morales hanno anticipato importanti dettagli su Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, ma le dichiarazioni di Hailee Steinfeld gettano ombre sull'uscita del sequel.

La voce di Gwen Stacy/Spider-Gwen, avrebbe fatto intendere che ci sia un consistente ritardo sulla produzione di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Nel corso di un'intervista a The Hollywood Reporter, Steinfeld ha rivelato che doveva ancora registrare una sola parola del terzo film della saga di Miles Morales, in quanto la priorità era la promozione di Spider-Man: Across the Spider-Verse, uscito nelle sale i primi giorni di giugno: "Come puoi immaginare - ha detto l'attrice a The Hollywood Reporter - questa è stata la priorità da quando è uscito il primo film. C'è stata così tanta attenzione e il sangue, il sudore e le lacrime di tutti sono stati messi per rendere questa la versione più incredibile e migliore di se stessa che possa essere".

Le parole di Hailee Steinfeld hanno generato lo sconforto e la delusione tra i fan che attendono con ansia il terzo capitolo della saga che uscirà nel 2024. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, che avrà 240 personaggi, è in pericolo? Secondo qualche voce, Steinfeld avrebbe impiegato ben 4 anni per registrare Gwen Stacy in Across the Spider-Verse, e tale commento ha convinto i fan che il film non possa uscire prima del 2027.



Al momento la data ufficiale di uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse rimane fissata per marzo 2024. Vi terremo aggiornati, come sempre, sui prossimi sviluppi.