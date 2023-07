Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, Jake Johnson promette grandi cose per il terzo film

Dopo l'incredibile successo di Spider-Man: Across The Spider-Verse, è più che naturale che i fan dell'arrampica muri siano tutt'ora in trepidante attesa per quello che sarà il capitolo conclusivo, atto a chiudere la trilogia animata di Miles Morale. Spider-Man: Beyond The Spider-Verse arriverà presto.

Proprio a questo proposito, e di quello che potremo aspettarci dal capitolo conclusivo di questa saga di successo, è intervenuto Jake Johnson, interprete di Peter B. Parker nei film, alimentando ancora più speranze nei cuori degli appassionati.

La star ha infatti confermato che i registi non rilasceranno la pellicola finchè non sarà ritenuta oggettivamente perfetta.

"Ecco quello che posso promettervi, così come feci per il secondo film: Phil Lord e Chris Miller, tutti, dai produttori ai registi che lavorano a questo grande progetto, nessuno sarà contento e si fermerà finché non sarà raggiunto un risultato eccellente" ha detto l'attore a ComicBook.com.

"Se questo vorrà dire che dovrete aspettare un po' per vederlo, che punteremo ancora più in alto e che sarà ancora più ambizioso...varrà la pena. Lavorano molto duramente. Io ho davvero fiducia in loro e in questa saga".

Visto che tutt'ora è ancora in corso lo sciopero degli sceneggiatori, non possiamo ancora avere una certezza di quando Spider-Man: Beyond The Spider-Verse uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, tuttavia sembra che varrà la pena aspettare.

In attesa di saperne di più, ecco la nostra recensione di Spider-Man: Across The Spider-Verse. Oltretutto ci chiediamo, quando arriverà Miles Morales in live action ?