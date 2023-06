Spider-Man: Beyond the Spider-Verse introdurrà anche la Varianti di Gwen Stacy

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse potrebbe includere Tom Holland in versione live-action, continuando un trend iniziato con Spider-Man: Across the Spider-Verse, ma il terzo film della saga animata dedicata a Miles Morales vedrà sicuramente nuove Varianti di Gwen Stacy.

Durante una recente intervista con il podcast Crew Call di Anthony D'Alessandro, infatti, i produttori e deus ex machina del franchise Phil Lord e Chris Miller hanno rivelato che ci saranno diverse versioni di Gwen Stacy in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

"Attualmente sì", hanno risposto Lord e Miller a domanda specifica. "Diciamo così. Attualmente sì. Ci saranno." Nell'elaborare maggiormente la questione, i due produttori hanno confermato che la sceneggiatura del film include diverse varianti di Gwen Stacy. "Insomma, è scritto nero su bianco sulla pagina. È... penso che... queste cose si possono evolvere man mano che vanno avanti, no? Ma diciamo che c'è più di una versione alternativa di Gwen di cui siamo davvero molto entusiasti. E' basata su...No, non dirò niente. Non dirò niente. Ma limitiamoci a dire che è in qualche modo parte integrante della trama di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse."

Siete contenti di questa rivelazione? Ditecelo nella sezione dedicata ai commenti disponibile qui sotto. Per altre letture, rivivete con noi il finale di Spider-Man: Across the Spider-Verse.