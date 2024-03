Spider-Man: Beyond the Spider-Verse doveva essere al cinema questo week-end

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è ancora in lavorazione, ma il terzo capitolo della saga d'animazione dedicata a Miles Morales era originariamente previsto per questo week-end.

La data d'uscita prevista da Sony Pictures, infatti, era quella del 29 marzo 2024, il che vuol dire che in un universo parallelo del grande Multiverso Marvel le nostre varianti in queste ore si stanno preparando per godersi una domenica di Pasqua insieme a Miles, Gwen Stacy e tutti gli altri eroi del Ragno-Verse. Nella nostra sfortunata realtà, invece, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse non ha ancora una data d'uscita, né è del tutto chiaro a che punto sia la produzione: in assenza di novità negli ultimi mesi, e con altri due film live-action in uscita nel corso del 2024 - ovvero Kraven il Cacciatore e Venom: The Last Dance - è possibile che il film verrà rinviato al 2025, ma vi terremo aggiornati quindi rimanete sintonizzati sui canali di Everyeye.

Nel frattempo, vi ricordiamo che da qualche giorno è disponibile online The Spider-Within: A Spider-Verse Story, un cortometraggio ufficiale di Sony Pictures canonico con la saga cinematografica di Miles Morales: il film è ambientato dopo gli eventi del primo capitolo del franchise, Spider-Man: Un nuovo universo, e funge da prequel a Spider-Man: Across the Spider-Verse.

