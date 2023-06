Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, nuovi dettagli sul sequel di Across the Spider-Verse

Dopo aver confermato il film di Spider-Woman e annunciato il live-action di Miles Morales, i creatori della saga animata di Sony Pictures hanno rivelato nuovi dettagli sul terzo episodio Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Pur rimanendo molto abbottonati e ovviamente evitando di rivelare dettagli sulla trama, che Spider-Man: Across the Spider-Verse da oggi al cinema allestisce alla perfezione e anticipa chiaramente, il produttore Peter Ramsey ha dichiarato: "Se c'è una cosa che qualcuno ha imparato da questi film, è che in casi come questo il limite è davvero il cielo. Tutto dipende dalla nostra immaginazione e quando ci sono centinaia di persone che portano le loro idee sul tavolo niente può fermarli".

I co-registi di Across the Spider-Verse Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, invece, hanno aggiunto: "Dirò che l'animazione mi ha salvato la vita. Ero in un punto della mia vita in cui non sapevo cosa sarebbe successo dopo, e l'animazione è arrivata e mi ha travolto e ha provveduto a me. Quindi penso che questo concetto possa essere trasposto anche nella storia di Miles: cosa farà adesso? Qual è la cosa che salverà Miles? Penso che, fintanto che ci concentriamo sui nostri personaggi, fintanto che ci concentriamo sulle loro motivazioni, avremo sempre una stella polare da seguire. Per ora, possiamo promettervi che sarà fantastico. Sarà spettacolare. Sarà Spider Man".

Per altri contenuti, vi segnaliamo che dalla premiere di Spider-Man: Across the Spider-Verse la Sony ha rilasciato anche nuove dichiarazioni su Spider-Man 4 con Tom Holland e Zendaya.