Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, data d'uscita cancellata! Rinviato indefinitamente

Purtroppo è arrivata la notizia che tutti temevano e che era già nell'aria da qualche tempo: in queste ore, infatti, Sony Pictures ha rivisto il proprio calendario uscite e ha deciso di cancellare l'uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, terzo capitolo dell'acclamata saga animata.

Originariamente previsto per il 29 marzo 2024, ora Spider-Man: Beyond the Spider-Verse non ha più una data d'uscita e il suo rinvio è indefinito: ciò vuol dire che, a causa dello stato di incertezza in cui versa l'industria cinematografica hollywoodiana a seguito dello sciopero della Writers Guild of America (WGA) e della Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), Sony non è attualmente in grado di stabilire una nuova data d'uscita per Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, dato che i lavori sul terzo episodio della saga sono bloccati.

Secondo quanto riferito, infatti, il cast di doppiatori del film non è stato in grado di terminare la registrazione dei dialoghi prima che entrasse in vigore lo sciopero SAG-AFTRA, e quindi più lo sciopero si protrarrà più la produzione accumulerà ritardo, e più ritardo avrebbe accumulato la produzione più la data d'uscita del 29 marzo 2024 si sarebbe fatta irrealizzabile. Una fonte Sony afferma a Variety che una nuova data di uscita sarà programmata nelle prossime settimane, ma chiaramente tutto dipenderà dallo sciopero e da quando il cast di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse potrà tornare a lavoro.

Vi terremo aggiornati.