Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, cosa sappiamo sulla trama?

Cosa sappiamo sulla trama di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse Dopo aver dato un'occhiata all'elenco completo di tutti i film e le serie di Spider-Man in sviluppo in casa Sony Pictures, torniamo a focalizzarci sul terzo capitolo della saga di Miles Morales.

Purtroppo Sony non ha ancora rivelato quando uscirà il nuovo film del franchise, rinviato a causa degli scioperi di Hollywood del 2023 e inizialmente previsto per lo scorso marzo, ma fortunatamente i produttori e co-sceneggiatori Phil Lord e Christopher Miller non sono stati parchi di informazioni, parlando della trama di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

In numerose occasioni, infatti, i creatori della saga hanno anticipato che la trama di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è stata ispirata a quella del film Genitori in trappola del 1988 e del romanzo di Mark Twain Il principe e il povero: per chi non conoscesse questi due titoli, basti sapere che entrambe le storie sono dedicate alla vicenda di due persone identiche che si scambiano 'di posto', andando così a vivere l'uno la vita dell'altra. Considerato il finale di Spider-Man: Across the Spider-Verse, è logico supporre che in Beyond the Spider-Verse questo concept si applicherà a Miles e al villain Miles G. Morales. Oltre a questo, gli autori hanno parlato anche del ritorno del villain Spot e di un maggiore approfondimento nella storia d'amore tra Miles e Gwen.

Per altri contenuti scoprite di cosa parla il nuovo film The Spider-Within, spin-off ufficiale dedicato a Miles Morales e ambientato tra gli eventi di Spider-Man: Un nuovo universo e quelli di Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Su Paprika, Sognando un Sogno, 4K Steelbook, BD 4K e BD HD è uno dei più venduti di oggi.