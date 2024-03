Spider-Man, prima di Beyond the Spider-Verse arriva il nuovo corto animato!

In attesa del ritorno del Marvel Cinematic Universe e di Tom Holland, a tenere banco sul fronte Spider-Man è sicuramente il Miles Morales animato targato Sony: mentre tutti aspettiamo l'arrivo dell'attesissimo Beyond the Spider-Verse, dunque, ecco arrivare a sorpresa un nuovo corto animato incentrato sul protagonista dello SpiderVerso.

Mentre si continuano a fare ipotesi su ipotesi su ciò che vedremo in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, l'annuncio di Sony illumina la nostra giornata: il prossimo 27 marzo basterà infatti fiondarsi sul canele YouTube della produzione per scoprire The Spider Within: a Spider-Verse Story, il corto con protagonista il nostro Miles Morales.

Il nuovo episodio seguirà Miles alle prese con le sue avventure da amichevole Spider-Man di quartiere: niente viaggi tra universi paralleli, insomma, ma questioni di ordinaria amministrazione che non mancano, però, di caricare il nostro eroe di ansie, pressioni e aspettative, al punto da scatenare in lui un attacco di panico.

Questo è tutto ciò che sappiamo per quanto riguarda la trama di The Spider Within: a Spider-Verse Story: vedremo, dunque, in che modo verrà sviluppata una storia che sembra comunque avere le potenzialità per offrirci una visuale inedita su uno spaccato intimo e decisamente interessante della vita del giovane supereroe. Noi non vediamo l'ora!

